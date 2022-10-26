Боевую работу групп огневого прикрытия армейской авиации ЗВО показали на видео | 360°

Спецоперация 26 октября 2022, 07:34 Боевую работу групп огневого прикрытия армейской авиации ЗВО показали на видео Минобороны РФ показало видео боевой работы групп огневого прикрытия армейской авиации ЗВО

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Министерство обороны России показало на видео боевую работу групп огневого прикрытия армейской авиации Западного военного округа. Стрелки сопровождают воинские колонны и гуманитарные грузы.

«Они прикрывают вертолеты армейской авиации с воздуха, наблюдают за объектами и транспортом на земле, выявляют огневые точки противника во время патрулирования местности», — пояснили в российском военном ведомстве.

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Несколько раз за смену групп огневого прикрытия получают запросы на поддержку мотострелков или танкистов.

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Часто военнослужащие, не задумываясь, рискуют жизнью, чтобы помочь эвакуировать мирных жителей.

Ранее на видео показали боевую работу экипажей Су-34 Западного военного округа. Военные летчики в любую погоду, вне зависимости от времени суток, выполняют боевые задачи: обнаруживают и уничтожают наземные цели противника.