Боевую работу групп огневого прикрытия армейской авиации показали на видео | 360°

Спецоперация 15 сентября 2022, 07:54 Поделиться Telegram

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Viber Боевую работу групп огневого прикрытия армейской авиации показали на видео Минобороны показало кадры боевой работы групп огневого прикрытия армейской авиации

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Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы групп огневого прикрытия армейской авиации ЗВО в зоне проведения специальной военной операции. Их основная задача– сопровождение ударных вертолетов с воздуха.

«В случае нештатной ситуации разведчики должны обеспечить безопасность летчиков на земле и невредимыми доставить их к месту базирования», — рассказали в военном ведомстве.

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Также групп огневого прикрытия наблюдают за объектами и транспортом на земле и выявляют огневые точки противника. Как только обнаруживается угроза для ударных вертолетов, сразу открывают огонь.

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«Группы огневого прикрытия сменяют друг друга, чтобы без перерыва выполнять свои задачи в небе. Каждому боевому заданию предшествует скрупулезная предполетная подготовка», — отмечается в сообщении.

В Минобороны обратили внимание, что зачастую военнослужащие, рискуя собственной жизнью, помогают эвакуировать мирных жителей из освобожденных населенных пунктов, которые обстреливают минометы и артиллерия ВСУ.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры боевых вылетов экипажей истребителей Су-35С. Самолеты выполняли задачу по уничтожению объектов военной инфраструктуры ВСУ в ходе проведения специальной операции.

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