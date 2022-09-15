Боевую работу групп огневого прикрытия армейской авиации показали на видео | 360°

Все новости
Мир
15 сентября 2022, 09:26
Япония впервые за 7 лет задумалась о введении режима экономии электроэнергии зимой
Мир
15 сентября 2022, 09:25
Украина потребовала отстранить сборную России от жеребьевки отбора на Евро-2024
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Подмосковье
15 сентября 2022, 09:20
Тренировка по баскетболу с заслуженным тренером России прошла в Солнечногорске
Подмосковье
15 сентября 2022, 09:12
Свыше 80 пешеходных дорожек обустроили в Балашихе с начала года
Мир
15 сентября 2022, 09:07
«Мир очень близок к ядерному конфликту». В ООН призвали демилитаризировать ЗАЭС
Мир
15 сентября 2022, 09:02
США решили надавить на Турцию из-за подключения к системе «Мир»
Мир
15 сентября 2022, 09:01
Сотни смертей и хаос из-за отключения электричества предрекли в Германии
Мир
15 сентября 2022, 08:58
Япония нарастила импорт российского сжиженного природного года на 211% по сравнению с прошлым годом
Мир
15 сентября 2022, 08:42
Венгерские магазины перешли на режим жесткой экономии электроэнергии