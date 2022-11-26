Спецоперация 26 ноября 2022, 08:38 Боевую работу экипажей вертолетов Ми-35 в зоне спецоперации показали на видео Минобороны РФ показало видео боевой работы экипажей вертолетов Ми-35 в зоне СВО

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Министерство обороны России показало на видео боевую работу экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 в зоне специальной военной операции. Они способны развивать скорость свыше 200 километров в час.

В военном ведомстве обратили внимание, что Ми-35 могут летать на предельно малой высоте. Это исключает обнаружение техники средствами ПВО противника.

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«Земля всего в каких-то пяти-семи метрах. Перед самой лесополосой боевая машина резко задирает нос, набирая высоту и стреляет», — сказано в сообщении ведомства.

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В боевом арсенале вертолетов 80-миллиметровые неуправляемые авиационные ракеты. Летчики в зоне СВО часто используют прием кабрирования. Его выполняют при стрельбе авиаракетами по целям на большом удалении. По мнению военных, эффективность маневра в его внезапности: вертолет появляется будто из ниоткуда.

Ранее Минобороны РФ показало работу экипажей вертолетов Ка-52 армейской авиации Западного военного округа. Боевые машины выполняют пуски ракет по опорным пунктам и технике ВСУ.