Боевую работу экипажей вертолетов армейской авиации ЗВО показали на видео | 360°

28 октября 2022, 07:28
Боевую работу экипажей вертолетов армейской авиации ЗВО показали на видео
Минобороны РФ показало видео боевой работы экипажей вертолетов армейской авиации ЗВО
Министерство обороны России показало на видео боевую работу экипажей вертолетов армейской авиации Западного военного округа. Они берут на себя решение огневых, десантно-транспортных, разведывательных и других задач.
«Экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ в зоне спецоперации», — рассказали в военном ведомстве.
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Так, во время очередного вылета были уничтожены замаскированные командные пункты и бронированная техника подразделений украинской армии.
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Экипажи вертолетов выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет с кабрирования. Такой боевой прием значительно увеличивает радиус поражения и сокращает время полета в зоне работы ПВО противника.
Когда во время боевого вылета у одного из вертолетов сработал бортовой комплекс обороны, экипаж успел увернуться из-под вражеского огня.
Подробности об этом случае рассказал командир Ми-35 Дмитрий.
«В одном из полетов получили координаты, подготовились и пошли на удар», — отметил военнослужащий.
Но, когда задание было выполнено, боевая машина попала под обстрел противника из переносного зенитного ракетного комплекса.
«Мы выполнили маневр, спрятались за рельеф местности и не дали ракете достигнуть вертолета», — отметил Дмитрий.
Ранее Минобороны РФ показало видео боевой работы расчета миномета и авианаводчиков ЗВО.
Минобороны РФ
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