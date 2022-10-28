Боевую работу экипажей вертолетов армейской авиации ЗВО показали на видео | 360°

Спецоперация 28 октября 2022, 07:28 Боевую работу экипажей вертолетов армейской авиации ЗВО показали на видео Минобороны РФ показало видео боевой работы экипажей вертолетов армейской авиации ЗВО

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Министерство обороны России показало на видео боевую работу экипажей вертолетов армейской авиации Западного военного округа. Они берут на себя решение огневых, десантно-транспортных, разведывательных и других задач.

«Экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ в зоне спецоперации», — рассказали в военном ведомстве.

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Так, во время очередного вылета были уничтожены замаскированные командные пункты и бронированная техника подразделений украинской армии.

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Экипажи вертолетов выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет с кабрирования. Такой боевой прием значительно увеличивает радиус поражения и сокращает время полета в зоне работы ПВО противника.

Когда во время боевого вылета у одного из вертолетов сработал бортовой комплекс обороны, экипаж успел увернуться из-под вражеского огня.

Подробности об этом случае рассказал командир Ми-35 Дмитрий.

«В одном из полетов получили координаты, подготовились и пошли на удар», — отметил военнослужащий.

Но, когда задание было выполнено, боевая машина попала под обстрел противника из переносного зенитного ракетного комплекса.

«Мы выполнили маневр, спрятались за рельеф местности и не дали ракете достигнуть вертолета», — отметил Дмитрий.

Ранее Минобороны РФ показало видео боевой работы расчета миномета и авианаводчиков ЗВО.