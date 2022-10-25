Боевую работу экипажей Су-34 Западного военного округа показали на видео | 360°

25 октября 2022, 07:54
Боевую работу экипажей Су-34 Западного военного округа показали на видео
Минобороны России показало видео боевой работы экипажей Су-34 Западного военного округа
Министерство обороны России показало на видео боевую работу экипажей Су-34 Западного военного округа. В любую погоду, днем и ночью военные летчики выполняют боевые задачи по обнаружению и уничтожению наземных целей противника.
«Боевые вылеты осуществляются в светлое и темное время суток в любых погодных условиях», — рассказали в военном ведомстве.
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Экипажи штурмовиков применяют управляемые высокоточные ракеты класса «воздух-поверхность». Это оружие используется для уничтожения опорных пунктов и других целей противника.
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«Нас используют как поддержку наземных войск, поражаем объекты скопления противника. Выявляем ПВО противника, каждое из которых обладает своей чистотой излучения», — рассказал один из летчиков, отметив высокую надежность Су-34.
Ранее Минобороны поделилось кадрами восстановления военной техники и вооружения военнослужащими ВС России в полевых условиях. По данным оборонного ведомства, ремонтные подразделения работают круглосуточно.
Минобороны РФ
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