06 января 2023, 07:20
Боевую работу экипажей самолетов Су-34 ВКС России показали на видео
Минобороны РФ показало видео боевой работы экипажей самолетов Су-34 в ходе СВО
Министерство обороны России показало на видео полеты экипажей самолетов Су-34 ВКС России в ходе специальной военной операции на Украине. В ведомстве обратили внимание, что летчики несут круглосуточное дежурство.
«Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования», — рассказали в министерстве обороны России.
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Летчики выполняют воздушное патрулирование и прикрывают подразделения российской армии вне зависимости от времени суток и метеорологических условий.
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В ведомстве уточнили, что на боевые вылеты самолеты отправляются с ракетным вооружением различного класса. Это позволяет военным летчикам адекватно отреагировать на любую возникшую угрозу.
Ранее Минобороны РФ показало на видео боевую работу экипажей вертолетов Ка-52 армейской авиации Западного военного округа.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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