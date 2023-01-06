Спецоперация 06 января 2023, 07:20 Боевую работу экипажей самолетов Су-34 ВКС России показали на видео Минобороны РФ показало видео боевой работы экипажей самолетов Су-34 в ходе СВО

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Министерство обороны России показало на видео полеты экипажей самолетов Су-34 ВКС России в ходе специальной военной операции на Украине. В ведомстве обратили внимание, что летчики несут круглосуточное дежурство.

«Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования», — рассказали в министерстве обороны России.

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Летчики выполняют воздушное патрулирование и прикрывают подразделения российской армии вне зависимости от времени суток и метеорологических условий.

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В ведомстве уточнили, что на боевые вылеты самолеты отправляются с ракетным вооружением различного класса. Это позволяет военным летчикам адекватно отреагировать на любую возникшую угрозу.

Ранее Минобороны РФ показало на видео боевую работу экипажей вертолетов Ка-52 армейской авиации Западного военного округа.