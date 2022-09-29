Боевую работу батареи РСЗО «Ураган» показали на видео | 360°

Спецоперация 29 сентября 2022, 07:38 Поделиться Telegram

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Viber Боевую работу батареи РСЗО «Ураган» показали на видео Минобороны показало кадры боевой работы батареи РСЗО «Ураган»

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Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы военнослужащих батареи реактивных систем залпового огня «Ураган». В ведомстве отметили, что российские военные отличились в ходе спецоперации.

«Командир батареи РСЗО „Ураган“ Центрального военного округа в ходе проведения специальной военной операции уничтожил более 100 целей противника», — сказано в сообщении Минобороны.

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В ведомстве уточнили, что батарея находится в зоне боевых действий с первых дней СВО. Подразделением руководит командир Григория с позывным «Вектор». Боевые машины наносят ракетные удары 220-миллиметровыми реактивными снарядами по позициям украинских националистов и наемников.

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Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» подразделений противовоздушной обороны Центрального военного округа в зоне специальной военной операции. Оружие оснащено усовершенствованной электроникой и новыми зенитными ракетами, количество которых увеличилось до шести.

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