Боевую подготовку специалистов подразделений войск связи ЗВО показали на видео | 360°

30 октября 2022, 08:18
Боевую подготовку специалистов подразделений войск связи ЗВО показали на видео
Минобороны РФ показало видео боевой подготовки подразделений войск связи ЗВО
Министерство обороны России показало на видео боевую подготовку специалистов подразделений войск связи Западного военного округа. Военнослужащих отличает высокая профессиональная подготовка, подчеркнули в ведомстве. Военные связисты с начала спецоперации круглосуточно и в любую погоду обеспечивают обмен информацией.
Главная задача специалистов войск связи — организовать каналы связи для управления сухопутной группировкой войск. Причем, это необходимо сделать в кратчайшие сроки под артиллерийским и минометным обстрелом.
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В Минобороны подчеркнули, что надежность связи достигается, благодаря личному мужеству, самоотверженности и профессионализму каждого специалиста подразделения.
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«В рамках специальной военной операции задача моего подразделения — обеспечить пункт управления всеми видами связи с командованием и частями. Нас пытаются глушить, но, благодаря постоянной смене частот, противник бессилен», — рассказал командир роты.
Ранее Минобороны показало боевую работу танковых экипажей на полигоне Западного военного округа с учебными занятиями на Т-72Б3 и Т-80У.
Минобороны РФ
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