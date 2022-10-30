Боевую подготовку специалистов подразделений войск связи ЗВО показали на видео | 360°

Спецоперация 30 октября 2022, 08:18 Боевую подготовку специалистов подразделений войск связи ЗВО показали на видео Минобороны РФ показало видео боевой подготовки подразделений войск связи ЗВО

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Министерство обороны России показало на видео боевую подготовку специалистов подразделений войск связи Западного военного округа. Военнослужащих отличает высокая профессиональная подготовка, подчеркнули в ведомстве. Военные связисты с начала спецоперации круглосуточно и в любую погоду обеспечивают обмен информацией.

Главная задача специалистов войск связи — организовать каналы связи для управления сухопутной группировкой войск. Причем, это необходимо сделать в кратчайшие сроки под артиллерийским и минометным обстрелом.

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В Минобороны подчеркнули, что надежность связи достигается, благодаря личному мужеству, самоотверженности и профессионализму каждого специалиста подразделения.

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«В рамках специальной военной операции задача моего подразделения — обеспечить пункт управления всеми видами связи с командованием и частями. Нас пытаются глушить, но, благодаря постоянной смене частот, противник бессилен», — рассказал командир роты.

Ранее Минобороны показало боевую работу танковых экипажей на полигоне Западного военного округа с учебными занятиями на Т-72Б3 и Т-80У.