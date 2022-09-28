Боевую подготовку призванных резервистов на полигоне Балтийского флота показали на видео | 360°

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Боевую подготовку призванных резервистов на полигоне Балтийского флота показали на видео

Минобороны показало кадры боевой подготовки призванных резервистов на полигоне Балтийского

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Министерство обороны России опубликовало кадры боевой подготовки резервистов в ходе частичной мобилизации на полигоне Балтийского флота. Призванные из запаса также восстанавливают навыки по эксплуатации военной и специальной техники.

«В Калининградской области призванные из запаса военнослужащие приступили к практическим занятиям по боевой подготовке на полигоне Балтийского флота», — сказано в сообщении военного ведомства.

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Резервистов обучают опытные военнослужащие. Комплекс занятий включает огневую, техническую и тактическую подготовку. Кроме того, мобилизованных знакомят с основами военной медицины и топографии. В учебных классах прошли занятия по методике и приемам армейской тактической стрельбы.

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«Все мобилизованные военнослужащие выполняют нормативы по стрельбе из стрелкового оружия», — уточнили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что занятия позволят подготовить военнослужащих к «уверенным действиям на поле боя».

Призванным резервистам танковой дивизии ЗВО торжественно вручили оружие в Подмосковье.

Минобороны РФ

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