Спецоперация 13 ноября 2022, 08:12 Боевую подготовку экипажей танков Т-80 и Т-72 в тылу спецоперации показали на видео Минобороны РФ показало видео боевой подготовки экипажей танков Т-80 и Т-72 в тылу СВО

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Министерство обороны России показало процесс боевой подготовки экипажей танков Т-80 и Т-72. В их составе: резервисты, призванные в рамках частичной мобилизации, и добровольцы. Тренировки проводились на одном из полигонов Центрального военного округа в тыловых районах проведения специальной военной операции.

«Лязг гусениц и гром орудий. В ходе одного из финальных этапов подготовки военнослужащие на практике отрабатывают слаженность действий экипажей боевых машин и применение штатного танкового вооружения», — рассказали в военном ведомстве.

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Инструкторский состав ЦВО обучает мобилизованных и добровольцев с учетом современного боевого опыта.

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В Минобороны подчеркнули, что военнослужащие уже получили положенное им денежное довольствие в полном объеме.

Ранее Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных в Калининградской области, а также тренировки мотострелковых подразделений в тылу спецоперации. Мобилизованные отрабатывают сценарии реального боя. Они упражняются в метании гранат, учатся поражать цели и проходят тактическую полосу.