Спецоперация 14 ноября 2022, 10:44 Боевой вылет вертолетов Ми-28Н попал на видео Минобороны России показало, как вертолеты Ми-28Н уничтожили опорные пункты и технику ВСУ

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Пункт управления, танки и другая бронетехника Вооруженных сил Украины стали целью очередного боевого вылета экипажей российских вертолетов Ми-28Н «Ночные охотники». Их работу показало Минобороны России.

На взлетной площадке два вертолета зарядили. Затем, получив координаты, они вылетели на задание. На кадрах видно, как Ми-28Н поднялись в воздух, пролетели над землей и в подходящий момент открыли огонь. Они уничтожили танки и другую бронетехнику украинской армии, а также пункт управления ВСУ.

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В Минобороны России рассказали, какие задачи во время спецоперации выполняет армейская авиация. Она отвечает за сопровождение колонн, доставку грузов и десанта, уничтожение бронетехники, поддержку наземных подразделений с воздуха.

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Ми-28Н называют «Ночными охотниками». Это модернизированная версия многоцелевых вертолетов Ми-28 и предыдущая Ми-28НМ, которые использовали в Сирии, сообщил Ростех. Ми-28Н работает не только днем, но и ночью. Для этого разработчики усовершенствовали бортовое радиоэлектронное оборудование вертолета.