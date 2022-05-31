Боевой вылет истребителей Су-35С и Су-30СМ попал на видео

Работу экипажей истребителей Су-35С и Су-30СМ Западного военного округа в ходе спецоперации показало в своем Telegram-канале Минобороны РФ.

Истребители вылетели с аэродрома временного базирования. Бригада специалистов подготовила их к старту. Инженеры проверили исправность всех систем, подвесили снаряды, заправили и провели другие необходимые процедуры.

Вылет прошел днем, но Су-35С и Су-30СМ могут работать ночью и при любой погоде. Задача истребителей — уничтожить военные объекты противника, в частности авиатехнику ВСУ, радиолокационные станции и комплексы ПВО. Для этого используют управляемые высокоточные ракеты «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

«Мы обеспечиваем прикрытие других родов авиации при выполнении ими ударных задач», — рассказал пилот одного из истребителей.

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