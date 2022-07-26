Боевой дух ВСУ снижается из-за набора новобранцев, не желающих участвовать в боевых действиях, написало американское издание New York Times. Население Украины недовольно «скрытной и произвольной» выдачей повесток на улицах.

«Некоторые из получателей повесток говорят, что им никогда не давали выбора, <…> в то время как есть сообщения о мужчинах, которые жаждут участвовать в боевых действиях, но им отказывают по причинам, которые являются бюрократическими», — отметили журналисты.

Правительственные чиновники Украины утверждают, что до сих пор призывали только тех, кто обладает военным опытом или имеет особые навыки. Однако есть мнения, что призыв не был таким избирательным, как его изображают официальные лица, и поскольку за набор, регистрацию и призыв в армию отвечают военные, «процесс окутан тайной, а стандарты, применяемые к каждому этапу, малопрозрачны», написала газета.

Авторы материала отметили, что после пяти изнурительных месяцев российской спецоперации «чувство единства ослабевает» в рядах ВСУ. Один из солдат рассказал американской газете, что людей в рядах Вооруженных сил Украины «слишком мало, психологически ребятам очень тяжело». Ситуацию усугубляет разочарование в системе, которая «отвергает одних — и принимает других, которые не желают сражаться и не обладают квалификацией».