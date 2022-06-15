Боевое дежурство «Пятнашки» на передовой попало на видео

На видео попал наблюдательный пункт бойцов легендарного интербатальона «Пятнашка» на передовой в 100 метрах от укрепрайона украинских боевиков. Во время дежурства члены бригады следят за противником через бойницы.

Ополченцы прикрывают позиции российской армии на случай ночного прорыва. Подразделения заступают на пост одно за другим. На кадрах бойцы «Пятнашки» укладывают пулеметную ленту в патронную коробку.

По данным на 6 июня, интернациональная бригада находится под Авдеевкой — сейчас это одно из главных направлений российской спецоперации. Они берут украинские вооруженные силы в кольцо, замыкая котел. Невзирая на постоянную опасность, бойцы «Пятнашки» сохраняют боевой дух и не сомневаются в том, что победа близка.

«Пятнашка» защищает Донбасс от украинской агрессии с 2014 года. В бригаде есть бойцы, которые находятся на позициях все эти восемь лет. Боец из Донецка Александр (позывной — Сэйн) пришел в народное ополчение в 2014 году, после событий в Одессе, в 2019-м ушел в увольнение, но после начала спецоперации вернулся в качестве офицера запаса.