Спецоперация 08 декабря 2023, 19:59 Боевиков ВСУ с американскими шевронами уничтожили в ДНР Командир «Севера-V»: в ДНР ликвидировали боевиков ВСУ с флагами США на шевронах РИА «Новости»

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Несколько боевиков ВСУ с шевронами, на которых изображен флаг США, ликвидировали в районе села Богдановка в ДНР. Об этом РИА «Новости» рассказал командир одного из отрядов подразделения «Север-V» Южной группировки войск с позывным Чибилия.

Подразделения «Север-V» Южной группировки войск взяли опорный пункт Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Богдановка. Командир продемонстрировал шевроны противника.

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«Это „мобики“ (шеврон погибшего мобилизованного бойцы ВСУ — прим. ред.). А это (шеврон с изображением флага США — ред.), скорее всего, наемники», — пояснил он.

Ранее мотострелки группировки войск «Запад» провели операцию по ликвидации на Южно-Донецком направлении нескольких иностранных наемников, сражавшихся в составе ВСУ. После удара украинские военные потеряли пять минометных расчетов, включая миномет на базе автомобиля HUMVEE.

По данным Минобороны, с 3 по 8 декабря ВС России нанесли 30 групповых ударов по аэродромной инфраструктуре ВСУ.