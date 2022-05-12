Песков ответил на вопрос об обмене военнопленных на боевиков с «Азовстали»
Песков переадресовал Минобороны вопрос об обмене на боевиков на «Азовстали»
Вопрос о возможном обмене находящихся в плену ВСУ российских военнослужащих на боевиков нацбата «Азов»* с металлургического завода «Азовсталь» находится в компетенции Министерства обороны. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это вопрос к военным», — заявил помощник российского лидера.
Накануне вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что российской стороне было выдвинуто предложение обменять боевиков «Азова»* в Мариуполе на российских военнопленных.
Также Верещук заявляла, что в катакомбах «Азовстали» находятся около тысячи украинских военнослужащих.
Общественный деятель Константин Сивков сообщал, что капитуляция нацистов в Мариуполе станет переломным событием в рамках переговоров между Россией и Украиной.
*«Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.