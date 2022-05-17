Боевиков с «Азовстали» допросят российские следователи

Сдавшихся украинских боевиков, укрывавшихся на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, допросят российские следователи. Об этом со ссылкой на сообщение СК РФ написало РИА «Новости».

Следователи допросят неонацистов, прятавшихся на «Азовстали», в рамках расследования уголовных дел о преступлениях киевского режима в отношении мирных жителей Донбасса, заявили в надзорном ведомстве.

СК предстоит установить личности украинских боевиков и проверить их на причастность к преступлениям против гражданского населения. Сведения, которые получат в ходе допросов, сопоставят с материалами других дел.

Минобороны РФ ранее подтвердило сдачу в плен 265 украинских боевиков с «Азовстали», среди них 51 тяжело раненый. Всех сдавшихся неонацистов забрали на автобусах. Нуждавшихся в медицинской помощи доставили в больницу Новоазовска, остальных вывезли в Еленовку.

Накануне ряд российских СМИ сообщили, что СК намерен запросить и изучить документы, предположительно, подтверждающие планы Украины на захват не только ДНР, но и приграничных регионов России, включая Курскую область. О наличии таких доказательств ранее рассказал курский губернатор Роман Старовойт, сообщивший, что российские военные нашли пособия, составленные армией США для украинских боевиков, отражающие эти планы.