Спецоперация 03 мая 2023, 04:40 Боевиков Нацгвардии Украины ликвидировали во время удара по Павлограду «РВ»: при ударе по Павлограду российские войска ликвидировали боевиков Нацгвардии Украины РИА «Новости»

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В результате удара по Павлограду Днепропетровской области Украины, который Россия нанесла 30 апреля, ликвидированы двое боевиков Нацгвардии. Об этом сообщили военкоры «Русской Весны».

Удар стратегическими бомбардировщиками застал 23-летнего Богдана Мадура и 25-летнего Евгения Колесова на боевом дежурстве. После ракетного удара сдетонировал взрывоопасный груз, начался сильнейший пожар.

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В Павлограде Вооруженные силы России атаковали военные объекты и транспортный узел ВСУ. Украина использовала этот пункт для снабжения и переброски резервов, также здесь расположены военные склады и стоянки техники.

Также российские бойцы поразили железнодорожные составы. Глава Днепропетровской области сообщил о повреждении промышленного предприятия. На месте происшествия разгорелся пожар.