Важное 05 января 2023, 14:15 Боевиков батальона имени Шейха Мансура уничтожили в ДНР Минобороны сообщило об уничтожении 55 боевиков батальона имени Шейха Мансура в ДНР U.S. Army Europe Images

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Выступающих на стороне украинских войск экстремистов из батальона имени Шейха Мансура уничтожили российские военные около города Константиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что в результате сосредоточенного удара российские военные уничтожили более 55 экстремистов, а также шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники.

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«В районе населенного пункта Константиновка <...> в результате сосредоточенного удара уничтожено более 55 экстремистов так называемого батальона имени Шейха Мансура, а также шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники», — заявил Конашенков.

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Батальон имени Шейха Мансура — экстремистское вооруженное формирование, выступающее на стороне украинских силовиков с 2015 года. Состоит преимущественно из жителей Чечни, уехавших из России в конце 90-х годов.