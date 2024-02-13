Спецоперация 13 февраля 2024, 14:40 Боевиков «Азова» заметили в переброшенной под Авдеевку бригаде ВСУ Депутат ДНР Плетень: командование ВСУ перебросило под Авдеевку бригаду «Азова» РИА «Новости»

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Состав переброшенной под Авдеевку бригады украинских сил состоит из боевиков полка «Азов»*, а значит, брать их в плен нет никакого смысла. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил член комитета по поддержке участников спецоперации Народного совета Донецкой Народной Республики Дмитрий Плетень.

Он подчеркнул, что участников боевого крыла националистической группировки прислали для помощи украинским военным, которые понесли большие потери в противостоянии с российскими войсками.

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«Бойцы Первого армейского корпуса, скорее всего, не будут брать в плен „азовцев“*. Но Зеленскому эти потери неважны, также они неважны заокеанским командирам. В очередной раз подтверждается мысль, что НАТО будет воевать с Россией до последнего украинца», — заявил Плетень.

Депутат ДНР добавил, что удержанием Авдеевки под контролем Киева Зеленский пытается доказать НАТО, что украинские войска еще на что-то способны. Но он не учел того, что страны Запада легко списывают со счетов тех, в ком больше не видят необходимости.

Плетень отметил, что своими решениями украинский лидер только оттягивает позорное поражение.

О переброске дополнительных сил в Авдеевку в минувший понедельник, 12 февраля, объявил командир группировки войск ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский. По его словам, прибывшие военные создали дополнительные огневые точки около населенного пункта для усиления обороны.

*Полк «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.