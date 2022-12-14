Спецоперация 14 декабря 2022, 02:46 Боевики ВСУ выпустили более 20 снарядов по Донецку, Горловке и Майорску СЦКК: украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Майорск РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли Горловку, Донецк и Майорск. По населенным пунктам выпустили 21 снаряд разного калибром, а также мины. Об этом свидетельствуют данные представительства ДНР в СЦКК.

Обстрелы начали вечером 13 декабря. В сторону Донецка отправили три снаряда калибром 152 миллиметра в 22:20. После полуночи начался обстрел Горловки — всего было выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра.

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Самой крупной атаке подвергли поселок Майорск. За несколько часов зафиксировали прилеты пяти мин калибром 120 миллиметров и 14 снарядов калибром 152 миллиметра.

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Ранее также стало известно, что ВСУ обстреляли территорию химического завода «Стирол» в Горловке. Снаряды взорвались между корпусами ремонтно-механического цеха. На фото, которые опубликовал глава города Иван Приходько, в здании концерна разбиты окна, а на территории предприятия разрушены дороги.