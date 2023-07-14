Спецоперация 14 июля 2023, 02:55 Боевики ВСУ устроили перегруппировку на Запорожском фронте из-за постоянных неудач Рогов заявил о перегруппировке ВСУ на Запорожском фронте из-за провалов Официальный сайт президента Украины

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Украинские националисты после череды поражений и провалов при попытке осуществить большое контрнаступление на Запорожском направлении начали перегруппировку. Об этом заявил РИА «Новости» глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Украинские войска начали перегруппировку и подтягивают новые резервы — с целью накопить силы для новых атак», — сказал он.

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Рогов отметил, что удары украинских националистов против российской армии зачастую оборачиваются против самих ВСУ. В результате атаки армия Украины несет много потерь и отступает на исходные позиции.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор сообщил, что украинские националисты разозлились на президента своей страны Владимира Зеленского. Лидер киевского режима ставит невыполнимые задачи, поэтому много бойцов предпочитают дезертирство вместо смерти. Кроме того, военные охотно сдаются в плен российским войскам, потому что хотят нормального к себе отношения.