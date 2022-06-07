Боевики ВСУ убивали монахов и священнослужителей Святогорска

Вооруженные формирования Украины убивали монахов и священнослужителей. Сейчас они стараются скрывать эти факты. Об этом сообщил глава города Святогорск в ДНР Владимир Бандура, его слова привела пресс-служба Минобороны РФ.

«Есть подтвержденная информация, что нацисты убивают монахов и священнослужителей. Они стараются скрывать эти факты», — сказал он.

Бандура упрекнул националистов в грабежах и мародерстве. По его словам, на занятых бойцами ВСУ территориях Донбасса творится настоящий беспредел.

«Все органы ВСУ мародерят, грабят и делают настоящий беспредел», — добавил он.

Ранее монахи рассказали, что нацисты умышленно подожгли скит Всех Святых Земли Русской в Святогорске.

Кроме того, в Украинской православной церкви сообщили о крупном пожаре во Всехсвятском ските Свято-Успенской Святогорской лавры в ДНР. Его спровоцировали боевые действия, написал RT.