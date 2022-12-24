Спецоперация 24 декабря 2022, 17:47 Боевики ВСУ сдались в плен российским войскам на Марьинском направлении Военкор Татарский: украинские боевики сдались в плен ВС России на Марьинском направлении РИА «Новости»

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Вооруженные силы России взяли штурмом опорный пункт украинских бойцов на Марьинском направлении. Об этом 24 декабря сообщил военкор Владлен Татарский в своем Telegram-канале.

«Наши войска на Марьинском направлении взяли штурмом опорный пункт противника. При этом в плен сдалась группа вэсэушников», — сказал он.

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Российские бойцы рассказали, что группа ВСУ сдалась почти без сопротивления. Все военнопленные оказались из Херсонской области.

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Они рассказали, что мужчин начали в экстренном порядке отправлять на фронт после того, как украинские силы вошли в Херсон. Командиры специально перебросили их на линию соприкосновения, чтобы те «доказали свою преданность Киеву».

Минобороны на ежедневном брифинге 24 декабря сообщило, что российские войска во время наступления уничтожили сводную тактическую группу иностранных наемников в Донецкой Народной Республике. За сутки противник потерял до 60 солдат ВСУ и наемников, четыре бронетранспортера и три пикапа.