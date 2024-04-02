Спецоперация 02 апреля 2024, 11:07 Боевики ВСУ пытались утащить подбитый Leopard из зоны СВО ВСУ попытались забрать поврежденный танк Leopard в ДНР Klaus-Dietmar Gabbert/dpa / Global Look Press

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Украинские военные предпринимали попытки забрать подбитый танк Leopard из серой зоны на Донецком направлении. Об этом РИА «Новости» заявил командир взвода БПЛА 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным Бошка.

ВС России поразили танк немецкого производства около Марьинки примерно три недели назад. По словам командира, боевая машина вышла из строя после второго выстрела артиллерии.

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«Мы его заметили, подпустили поближе, чтобы корректировка артиллерии шла намного точнее. И все, подпустили поближе и начали наносить огневое поражение», — отметил военный.

Он добавил, что танк двигался прямо по асфальту. Командир рассказал, что Leopard можно уничтожить одним точным выстрелом САУ.

«Если с первого раза попадает, то все. Не особо он там и бронированный», — подчеркнул военнослужащий с позывным Бошка.

Ранее парламентский статс-секретарь Минобороны ФРГ Симтье Меллер сообщила, что Германия передала Украине более 70 танков Leopard. По ее словам, украинское руководство обещало взять на себя расходы на ремонт боевых машин.