Боевики ВСУ попытались сбежать из Рубежного под видом беженцев

Украинские военные пытаются сбежать из города Рубежное, переодеваясь в гражданскую одежду, под видом беженцев. О таких случаях рассказал военный комендант города с позывным Камброд.

По его словам, такие попытки проваливаются — лжебеженцев задерживают. Несколькими днями ранее, в частности, задержали двух мужчин, которые пытались выехать из Рубежного на машине под видом беженцев, написало РИА «Новости».

По оценке коменданта, в Рубежном остаются 3,5—4 тысячи мирных жителей. Военные ЛНР доставляют им продукты, в город привозят гумпомощь, с водой тоже нет сложностей. Больше всего на данный момент не хватает медикаментов.

Ранее стало известно о массовом дезертирстве боевиков территориальной обороны в Одесской области. По информации источника РИА «Новости», дезертировали около 300 человек, чтобы не отправиться в зону боевых действий.