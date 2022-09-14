Спецоперация 14 сентября 2022, 13:05 Поделиться Telegram

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Viber Боевики ВСУ пошли на штурм Красного Лимана — источник WarGonzo сообщил о новой попытке украинских боевиков штурмовать Красный Лиман РИА "Новости"

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Обстановка на подступах к городу Красный Лиман обострилась. Украинские боевики предприняли попытку штурма города, но их остановило подразделение «Барс-16», известное как отряд «Кубань». Об этом со ссылкой на источники сообщил автор Telegram-канала WarGonzo, военкор Семен Пегов.

По словам собеседников военкора, ситуация пока не критическая, но может к ней приблизиться.

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«Парни держатся. Артиллеристы помогают. Однако противник нарастил силы и имеет шансы увеличить огневое давление», — сказано в сообщении.

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Порядок в городе обеспечивают бойцы комендантского полка Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Как напомнили «Известия», накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что боевики ВСУ пытались прорваться в Красный Лиман под прикрытием артиллерии. Но российские военные совместно с подразделениями ДНР и ЛНР нанесли ответный удар. Пушилин отметил, что среди боевиков погибли и получили ранения различной степени тяжести более 800 человек.

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