Спецоперация 29 апреля 2023, 21:59 Боевики ВСУ понесли потери после ловушки на Авдеевском направлении Артиллерия ВС России загнала в ловушку подразделение ВСУ на Авдеевском направлении РИА «Новости»

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Российские военные с помощью артиллерийских расчетов загнали в ловушку личный состав одного из подразделений ВСУ на Авдеевском направлении и нанесли противнику огневое поражение. Об этом сообщило РИА «Новости».

Перемещения живой силы ВСУ под Авдеевкой отслеживали несколько разведывательных беспилотников. Данные передавались артиллерии в режиме реального времени.

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Российские военные нанесли по подразделению ВСУ несколько точечных ударов, что вынудило их покинуть укрытия. Во время бегства украинских бойцов и смены ими позиций артиллерийский налет продолжался.

Когда личный состав подразделения ВСУ занял новый блиндаж, Вооруженные силы России скорректировали удар по нему.

За минувшие сутки российские войска ликвидировали пять диверсионных групп противника в зоне проведения спецоперации. Заброшенные диверсанты действовали в селах Артемовка, Тимковка, Синьковка, Котряровка и Новомайорском ДНР. Ликвидацией группировок противника занялись Западная и Восточная группировки российских войск.

На Купянском направлении в результате ударов по позициям противника ВСУ потеряли более 70 человек личного состава. Украинские военные также лишились пяти бронированных машин, автомобиля с боеприпасами, двух пикапов и гаубицы Д-20.