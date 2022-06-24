Украинские боевики доставили партию иностранной артиллерии и ракетных систем залпового огня на территорию одесского кладбища, где в XIX веке хоронили умерших от чумы. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что действия украинских военных — это подготовка очередной провокации с целью дискредитации и необоснованного обвинения российских войск.

«В случае удара Вооруженных Сил России по скоплению техники ВСУ в данном районе украинская сторона намерена распространить в СМИ информацию о разрушении погребений и возникновении в Одессе биологической опасности якобы по вине российских военнослужащих», — заявил Мизинцев.

Он заявил, что это очередное доказательство безразличного отношения киевского режима к собственному населению и полное пренебрежение нормами международного гуманитарного права.

При этом страны Запад продолжают не обращать внимания на множественные военные преступления со стороны действующей украинской власти.