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    24 июня 2022, 21:44

    Боевики ВСУ подготовили провокацию на чумном кладбище Одессы

    Минобороны сообщило о подготовке провокации ВСУ на чумном кладбище Одессы

    Анатолий Минкин

    Украинские боевики доставили партию иностранной артиллерии и ракетных систем залпового огня на территорию одесского кладбища, где в XIX веке хоронили умерших от чумы. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

    Боевики ВСУ подготовили провокацию на чумном кладбище Одессы

    Он подчеркнул, что действия украинских военных — это подготовка очередной провокации с целью дискредитации и необоснованного обвинения российских войск.

    «В случае удара Вооруженных Сил России по скоплению техники ВСУ в данном районе украинская сторона намерена распространить в СМИ информацию о разрушении погребений и возникновении в Одессе биологической опасности якобы по вине российских военнослужащих», — заявил Мизинцев.

    Он заявил, что это очередное доказательство безразличного отношения киевского режима к собственному населению и полное пренебрежение нормами международного гуманитарного права.

    При этом страны Запад продолжают не обращать внимания на множественные военные преступления со стороны действующей украинской власти.