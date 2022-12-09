09 декабря 2022, 20:54
Боевики ВСУ обстреляли машину с экс-главой Роскосмоса Рогозиным
Бывший глава Роскосмоса Рогозин рассказал о попадании под обстрел ВСУ
Находящийся в зоне проведения специальной военной операции бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин попал под обстрел украинских боевиков на Угледарском направлении. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Рогозин рассказал, что ночью вместе с коллегами передвигался на автомобиле. Но участок трассы, по которому они проезжали, находился под прицелом украинских войск.
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«Противник прострелял замерзшую, слипшуюся в комья чернозема дорогу вдоль лесополосы. Пришлось покинуть авто во время обстрела», — написал бывший глава Роскосмоса.
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Рогозин добавил, что до линии соприкосновения пришлось идти несколько километров, уворачиваясь от пуль снайперов и пулеметного обстрела.
В результате происшествия машину экс-глава Роскосмоса потерял. Судя по опубликованной фотографии, транспорт восстановлению не подлежит.
Рогозин подчеркнул, что до российских бойцов вместе с товарищами он добрался. На месте «поработали» по неприятелю и пообщались с военными.
В зоне спецоперации Дмитрий Рогозин находится уже несколько месяцев. Сам он говорил, что возглавляет группу военных и военно-технических советников, которые занимаются разработкой беспилотников и средств радиоэлектронной разведки.
Дмитрий Рогозин
Специальная военная операция РФ на Украине
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