Боевики ВСУ обследовали местность Святогорского заповедника для размещения орудий

Подразделения украинских военных 2 июня обследовали территорию Святогорского историко-архитектурного заповедника в ДНР с целью выбора позиций для артиллерийских орудий. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Целью было обследовать местность для размещения на высоком берегу, где расположен архитектурный заповедник, артиллерийских позиций ВСУ», — сообщил он.

Конашенков подчеркнул, что эти позиции позволили бы нацистам вести прямой обстрел частей российских войск на другом берегу реки, рядом со Святогорском.

Минувшей ночью российские военные уничтожили два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины рядом с населенными пунктами Яковлевка и Врубовка Луганской Народной Республики.