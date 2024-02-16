Спецоперация 16 февраля 2024, 13:50 Боевики ВСУ назвали свой новый дом в Авдеевке Штурмовая бригада ВСУ назвала новым домом Авдеевский коксохимический завод Global Look Press

Читать 360tv в

Срочно направленная на помощь ВСУ в Авдеевке штурмовая бригада украинских националистов назвала коксохимический завод в северо-западной части города своим новым домом. Об этом бригада написала на странице в социальной сети.

«Коксохимический завод, Авдеевка. По состоянию на текущий момент, это новый дом», — заявили в пресс-службы бригады.

Реклама

Также к публикации прикрепили видеоролик, на котором видны клубы черного дыма над заводом.

Националисты ранее использовали тактику укреплений на крупных промышленных объектах на заводе имени Ильча и «Азовстали» в Мариуполе, а также в Соледаре и Лисичанске. Однако российские силы выбили их.

Военный корреспондент Семен Пегов сообщал, что ВС России взяли под свой контроль фильтровальную станцию в юго-восточной части Авдеевке, она была одним из самых серьезно укрепленных районов боевиков.

Представитель Белого дома Джон Кирби называл положение ВСУ в этом районе критическим.