Спецоперация 04 декабря 2023, 05:48 Боевики ВСУ бежали из поселка Артемовское, бросив раненых и убитых Минобороны: боевики ВСУ бежали из поселка Артемовское, бросив раненых и убитых РИА «Новости»

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Украинские военные сбежали из поселка Артемовское в ДНР, бросив раненых и убитых сослуживцев. Некоторые бойцы сложили оружие и сдались в плен штурмовым группам ВДВ из состава Южной группировки войск. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

Десантники с воздуха вскрыли систему обороны Украины в Артемовском и рядом с поселком. Помимо этого, российские бойцы нашли ключевые опорные пункты и огневые позиции ВСУ. В итоге артиллерия группировки подавила их и уничтожила.

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«Штурмовая авиация нанесла удар по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям, где укрывались боевики», — заявили в российском оборонном ведомстве.

Точные удары ВС РФ деморализовали военных Украины. Потом группы ВДВ на БМП-2 и БМД-2 начали штурм Артемовского с разных направлений. Во время боевой операции «противник бежал, бросив раненых и убитых».

Ранее советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не способна нарастить военное производство, чтобы сравниться с войсками России. Он отметил, что страна сможет дальше участвовать в конфликте только в случае достаточной поддержки со стороны Запада.