Боевики возобновили обстрел Донецка

Утром 28 июня Вооруженные силы Украины возобновили обстрел Донецка. Они выпустили по Петровскому району четыре снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Ночью боевики выпустили по Петровскому району по четыре снаряда калибром 122 и 152 миллиметра, по Куйбышевскому району — три мины калибром 120 миллиметров. Утром они возобновили атаку. В 04:00 Петровский район города обстреляли со стороны Красногоровки четырьмя снарядами калибром 122 миллиметра.

Кроме того, в 04:30 под огнем оказался Гольмовский. По нему выпустили из Курдюмовки три снаряда калибром 122 миллиметра. В 05:40 обстреляли Горловку с позиций у населенного пункта Майорск. Националисты использовали четыре мины калибром 82 миллиметра.

Глава ДНР Денис Пушилин 27 июня сообщил, что войска усилили контрбатарейные удары, благодаря чему украинские боевики не могут обстреливать центр Донецка.