Спецоперация 25 мая 2023, 22:40 «Боевики в шоке». ВС России уничтожили пункт снабжения ВСУ в ДНР «РВ»: ВС РФ взорвали дамбу Карловского водохранилища, по которой шло снабжение ВСУ РИА «Новости»

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Российские ракетчики взорвали дамбу Карловского водохранилища в ДНР, через которую шло снабжение ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

«Боевики ВСУ в шоке, как российские ракетчики точным ударом уничтожили путь снабжения ВСУ», — сказано в сообщении.

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ВКС России вечером 25 мая начали наносить удары по оккупированной части Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По предварительным данным, летчики ведут активную работу планирующими бомбами по складам и ангарам с техникой и БК боевиков ВСУ в Ореховском районе и в самом городе Орехове, а также на контролируемой киевским режимом части Пологовского района и в ближайшем пригороде областного центра, уточнил политик.

За несколько дней до этого российские войска остановили подразделения ВСУ, которые на военной технике выдвинулись в районе Орехова Запорожской области. Вылазку украинских военных предотвратили огнем артиллерии и ударами авиации.