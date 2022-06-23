Боевики украинского «Кракена» захотели взорвать больницу с детьми в Харькове

Украинские боевики националистического батальона «Кракен» и бригады территориальной обороны заминировали Первую детскую городскую больницу Харькова с врачами и пациентами. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что медиков и больных детей привезли в больницу под угрозой расстрела из других медицинских учреждений.

«Здание больницы заминировали. Неонацисты планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове», — заявил Мизинцев.

Генерал-полковник отметил, что для организации провокации Центр информационно-психологических операций ВСУ уже привез в город корреспондентов ведущих западных агентств для подготовки фотографий и видеоматериалов. Эти кадры потом используют для очередного обвинения российских военных в неизбирательных ударах.