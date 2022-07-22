Боевики теробороны вместе с СБУ начали чистки в Сумской области

СБУ вместе с боевиками территориальной обороны занялись чистками в Сумской области. Заподозренных в пророссийских взглядах местных жителей начали увозить в неизвестном направлении, заявили в Минобороны РФ.

В Середина-Буде сотрудники украинской спецслужбы вместе с бойцами тербатов устроили обход жилых домов и частных домовладений.

«Граждан, в телефонах которых обнаружены переписка в мессенджерах или вызовы на номера российских абонентов, подвергают физическому насилию, а затем увозят в неизвестном направлении», — подчеркнули в российском военном ведомстве.

Информации о судьбах этих людей, уточнили в Минобороны РФ, нет.

В селе Дмитровка под Краматорском украинские военные разместили артиллерию и РСЗО, а в запорожской области заминировали мосты в двух населенных пунктах через реки Плоская Осокоровка и Конка.