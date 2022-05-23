Боевики с «Азовстали» уничтожали следы преступлений против мирных жителей Донбасса

После освобождения «Азовстали» от боевиков нацбата «Азов»* российские силовики обнаружили свидетельства того, что украинские радикалы уничтожали улики, доказывающие их участие в преступлениях против гражданского населения Донбасса. В подземелье комбината спустился военкор «Известий».

Журналист рассказал, что территория «Азовстали» заминирована, Саперы проверяют каждый сантиметр дорог и обследуют территорию завода. Понадобится не менее двух недель, чтобы сделать безопасным хотя бы периметр комбината.

Националисты устанавливали мины не только для поражения российских военнослужащих, они также уничтожали доказательства издевательств над мирными жителями. В момент выхода из «Азовстали» последних боевиков, в подвалах завода были слышны взрывы — «азовцы»* избавлялись от телефонов, ноутбуков и планшетов со свидетельствами преступлений. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что во время подрыва погибли боевики.

* «Азов», «азовцы» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.