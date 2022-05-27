Боевики на «Азовстали» пользовались американскими коллиматорными прицелами

Боевики запрещенного в России националистического батальона «Азов»* в ходе военных действий применяли в Мариуполе коллиматорные прицелы L3 EOTech производства США. Об этом сообщило РИА «Новости».

Образцы американской техники журналисты обнаружили среди разбитого вооружения националистов. Рядом с прицелом были найдены защитный шлем с националистической символикой и фрагменты военной экипировки с символикой «Азова»*.

Накануне в промышленной зоне «Азовстали» обнаружили останки американской бронемашины «Хаммер» (HMMWV, Humvee) армейской модификации.

Националисты длительное время скрывались в катакомбах «Азовстали», 20 мая Министерство обороны сообщило о полном освобождении комбината. Подземные сооружения предприятия перешли под контроль ВС России.

*Батальон «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.