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    27 мая 2022, 10:08

    Боевики на «Азовстали» пользовались американскими коллиматорными прицелами

    РИА «Новости»: боевики «Азова» использовали американские коллиматорные прицелы

    Максим Зинкин

    Боевики запрещенного в России националистического батальона «Азов»* в ходе военных действий применяли в Мариуполе коллиматорные прицелы L3 EOTech производства США. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Боевики на «Азовстали» пользовались американскими коллиматорными прицелами

    Образцы американской техники журналисты обнаружили среди разбитого вооружения националистов. Рядом с прицелом были найдены защитный шлем с националистической символикой и фрагменты военной экипировки с символикой «Азова»*.

    Накануне в промышленной зоне «Азовстали» обнаружили останки американской бронемашины «Хаммер» (HMMWV, Humvee) армейской модификации.

    Националисты длительное время скрывались в катакомбах «Азовстали», 20 мая Министерство обороны сообщило о полном освобождении комбината. Подземные сооружения предприятия перешли под контроль ВС России.

    *Батальон «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.