Боевики на «Азовстали» пользовались американским бронированным «Хаммером»

Поврежденный бронеавтомобиль из США «Хаммер» (HMMWV, Humvee) армейской модификации обнаружили в промзоне завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщило РИА «Новости».

Машина бежевого цвета стоит между корпусами завода, на ее крыше находится башня с пулеметной турелью. Автомобиль сильно поврежден: на нем есть множество следов пуль, салон и задний бампер также имеют непригодный вид.

Украинские военные долгое время скрывались на территории «Азовстали». Однако 20 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении комбината. Подземные сооружения предприятия перешли под контроль ВС России. Находившиеся там бойцы сдались в плен. Речь идет, в частности, о более чем 2,4 тысячи нацистов из батальона «Азов»*.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее главной целью денацификацию.

*Батальон «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.