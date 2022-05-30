Боевики батальона «Кракен» устроили карательные рейды в Харьковской области

Бойцы украинского батальона «Кракен» проводят в Харьковской области карательные рейды. Они терроризируют местных жителей, которых подозревают в пророссийских настроениях. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По словам военного, служащие батальона набирались из числа лиц, имевших судимости.

«В Харьковской области боевики националистического подразделения „Кракен“, сформированного преимущественно из радикалов и выпущенных из тюрем насильников и убийц, проводят карательные рейды, в ходе которых так называемые эскадроны смерти по ночам врываются в дома местных жителей, подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях, подвергают их физическому насилию и увозят в неизвестном направлении», — сказал Мизинцев.

Он добавил, что несколько десятков задержанных до настоящего времени не появлялись дома. Родным ничего неизвестно об их судьбе.

Ранее Мизинцев заявлял о том, что украинские военные подготовили очередную провокацию для обвинения российских военных. Для этого они привезли в Сумы емкости с химическими отравляющими веществами.