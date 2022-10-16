Боевики «Азова» признались в массовых убийствах мирных жителей | 360°

Спецоперация 16 октября 2022, 07:24 Поделиться Telegram

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Viber Боевики «Азова» признались в массовых убийствах мирных жителей РИА «Новости»: боевики «Азова» признались в убийствах мирных жителей Мариуполя РИА «Новости»

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Боевики запрещенной в России террористической группировки «Азов» неоднократно убивали мирных жителей в Мариуполе. Об этом РИА «Новости» сообщили заключенные в России члены формирования.

«В начале апреля я убил четверых мирных людей из снайперской винтовки. Это получилось случайно, я не понял, мирные они или нет, стрелял по движению», — сообщил боевик.

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Другой националист Михаил Швец заявил, что убивал мирных людей в ходе боевого столкновения с российскими войсками.

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«Человек в белой повязке просто оказался под пулями, я выстрелил, чисто на рефлексах. Но потом я все это признал», — добавил он.

Украинский военнослужащий рассказал, что был свидетелем того, как его коллега в магазине расстрелял пожилого человека, а затем убил и его двоих.

Накануне националисты «Азова»* рассказали, как они мародерили в Мариуполе, собирая продовольствие и ценные вещи.

* «Азов» — террористическая организация, запрещена в РФ.

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