Боевики атаковали одновременно Пантелеймоновку, Гольмовский и Михайловку в ДНР

Вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты Ясиноватая, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Гольмовский и Михайловка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Широкую Балку атаковали в 06:09. Националисты выпустили с позиций вблизи населенного пункта Новгородское 10 гранат из автоматического гранатомета и 10 мин калибром 82 миллиметра. Ясиноватую обстреляли в 06:40 четырьмя снарядами калибром 122 миллиметра со стороны Авдеевки.

В 07:00 Вооруженные силы Украины атаковали одновременно три населенных пункта. Из Авдеевки обстреляли Пантелеймоновку 10 ракетами из БМ-21 «Град», из Кодема – Гольмовский пятью снарядами калибром 152 миллиметра, из Новгородского — Михайловку восемью снарядами калибром 122 миллиметра.

Ранним утром ВСУ обстреливали Гольмовский и Пантелеймоновку.