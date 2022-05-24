Боевикам «Азова» присваивали личные номера вместо имен

Проходящие подготовку рекруты для украинского националистического батальона «Азов»* получали личные номера, которые использовали вместо имени и фамилии. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости», ссылаясь на документы из личного дела одного из будущих боевиков. Файлы нашли на базе батальона в Мариуполе. Кадры с документами появились в Telegram-канале агентства.

На кадрах можно увидеть фотографию молодого человека с табличкой номер 97 в руках. Никаких анкетных данных на снимке нет.

В характеристике и индивидуальных оценках будущего боевика называют рекрутом N 97. В скобках есть его фамилия и инициалы. Из этих документов следует, что 19-летний молодой человек прошел курс огневой и военной подготовки, а также обучение ориентированию на местности и тактической медицины по стандарту TCCC (Tactical Combat Casualty Care course) действующему в армии США.

Боевики националистического батальона на протяжении нескольких недель скрывались в катакомбах завода «Азовсталь» в Мариуполе и удерживали там мирных жителей. После блокировки выходов российскими войсками, сначала на поверхность поднялись гражданские, которых эвакуировали в пункты временного размещения. На минувшей неделе предприятие покинули сложившие оружие боевики. Всех участников батальона доставили в Донецк. Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, националисты предстанут перед трибуналом, чтобы ответить за свои преступления.

*«Азов» — вооруженное националистическое объединение, запрещенное в России.