Спецоперация 14 ноября 2022, 10:48 Боевик теробороны ВСУ пожелала смерти «всем русским, даже детям» Помилованная Россией нацистка Лакунова пожелала смерти всем русским

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Помилованная Россией украинская нацистка Ольга Лакунова, выступая на львовском канале НТА, пожелала смерти «всем русским, даже детям». Боевик теробороны Украины вернулась на родину благодаря обмену пленными. Она успела побывать в нескольких российских тюрьмах.

Ведущие спросили Лакунову в эфире, что она думает о России и русских.

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«Я думаю, что они должны умереть — все, даже малые дети. Их не должно быть», — внезапно заявила боевик.

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Она также назвала Россию «очень длинной границей» между Финляндией и Китаем.

Судя по лицам обоих ведущих, их обескуражил такой подход. Одна из них осторожно назвала слова Лакуновой «острыми».

Ранее группа военнослужащих ЛНР вернулась домой из украинского плена. Их ожидает медицинское обследование, а затем — реабилитация. Военные истощены, они пережили избиения и издевательства, но сломить их дух не удалось.

Один из бойцов ДНР, также освобожденный из украинского плена, рассказал, что там кормят испорченной картошкой.