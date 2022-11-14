14 ноября 2022, 10:48
Боевик теробороны ВСУ пожелала смерти «всем русским, даже детям»
Помилованная Россией нацистка Лакунова пожелала смерти всем русским
Помилованная Россией украинская нацистка Ольга Лакунова, выступая на львовском канале НТА, пожелала смерти «всем русским, даже детям». Боевик теробороны Украины вернулась на родину благодаря обмену пленными. Она успела побывать в нескольких российских тюрьмах.
Ведущие спросили Лакунову в эфире, что она думает о России и русских.
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«Я думаю, что они должны умереть — все, даже малые дети. Их не должно быть», — внезапно заявила боевик.
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Она также назвала Россию «очень длинной границей» между Финляндией и Китаем.
Судя по лицам обоих ведущих, их обескуражил такой подход. Одна из них осторожно назвала слова Лакуновой «острыми».
Ранее группа военнослужащих ЛНР вернулась домой из украинского плена. Их ожидает медицинское обследование, а затем — реабилитация. Военные истощены, они пережили избиения и издевательства, но сломить их дух не удалось.
Один из бойцов ДНР, также освобожденный из украинского плена, рассказал, что там кормят испорченной картошкой.
ВСУ
Украина
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