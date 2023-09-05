Спецоперация 05 сентября 2023, 10:14 Боевик «Айдара» погиб недалеко от российских позиций — Марочко Экс-офицер Марочко: боевик «Айдара» подорвался при установке фугаса в ДНР Официальный сайт президента Украины

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Боевик националистического батальона «Айдар»* скончался после подрыва при установке своего фугаса. Это произошло в нескольких сотнях метров от позиций ВС России под селом Клещеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в комментарии РИА «Новости».

По его словам, боевик с шевроном террористического подразделения «Айдар»* в районе Клещеевки своими силами пытался установить фугасный заряд на участке, опасном для прорыва.

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«Вероятнее всего, при закладке преждевременно сработал электродетонатор и произошел взрыв», — уточнил Марочко.

Он отметил, что взрыв был очень сильный.

* Батальон «Айдар» признан в России экстремистским и запрещен.