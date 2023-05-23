Спецоперация 23 мая 2023, 12:09 Боевая техника ВСУ стала трофеями бойцов Росгвардии в ЛНР Бойцы Росгвардии захватили боевую технику ВСУ во время разведывательных мероприятий в ЛНР Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Вооружение и боевую технику украинских боевиков доставили военнослужащие Росгвардии в пункт временной дислокации подразделений в Луганской Народной Республике по итогам проведения поисково-разведывательных мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Во время обхода территории бойцы обнаружили замаскированное строение, где войска противника оставили военную технику и вооружение. Первую проверку трофеев провели саперы. Никакой взрывчатки и отслеживающих устройств они не обнаружили.

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Боевые машины, в том числе бортовой «Урал», бронированную разведывательно-диверсионную машину и 122-миллиметровую гаубицу Д-30, бойцы доставили в пункт своей временной дислокации.

Предварительная проверка показала, что техника и вооружение находятся в боеспособном состоянии.