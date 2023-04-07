Спецоперация 07 апреля 2023, 07:23 Боевая подготовка штурмовиков ЗВО попала на видео Минобороны РФ показало на видео боевую подготовку штурмовиков ЗВО

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Минобороны России опубликовало кадры боевой подготовки штурмовиков Западного военного округа в тыловом районе проведения спецоперации. Военнослужащие отрабатывают сценарии реального боя: штурм позиций противника с помощью тяжелой техники, тактическую стрельбу, оказание помощи раненым.

Огневая и тактическая подготовка на полигонах ежедневна и длится по несколько часов, чтобы штурмовики не потеряли навыков. Чтобы военнослужащие могли быстрее адаптироваться к боевой обстановке, занятия ведут опытные инструкторы.

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Гранатометчик штурмового отряда Александр рассказал в кадре, как отрабатывается взятие высоты.

«На горе расположен условный блиндаж, который мы должны захватить. У нас работает несколько отделений, в каждом — огневая группа, состоящая из пулеметчика и гранатометчика. Задача пулеметчика — прикрыть подход штурмовой группы. гранатометчика — подавить огневую точку противника и, возможно, технику».