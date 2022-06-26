Боец ВСУ застрелил мариупольца из-за поездки в Крым

Украинский военный застрелил жителя Мариуполя из-за того, что тот ездил в Крым в 2018 году. Об этом сообщил следователь Следственного комитета России.

По словам следователя, мариупольца застрелил боец ВСУ Виталий Катранич. Тело мужчины нашли на территории автоматической телефонной станции АТС-24.

«ВСУ оборудовали здесь укрепрайон, мимо которого и проходил мирный житель. После того как в паспорте у него увидели пометку о пересечении границы с Россией в Крыму, Катранич завел его в подвал и застрелил», — привел ТАСС слова представителя СК.

Собеседник агентства добавил, что у погибшего руки были стянуты за спиной строительными хомутами.

«Катранич дал признательные показания, также в деле есть показания свидетеля», — сказал он.

Следователь подчеркнул, что поиски тел погибших на Украине осложняются тем, что бойцы ВСУ якобы не помнят, где оставляли своих жертв. В связи с убийством жителя Мариуполя Следственный комитет России завел уголовное дело по статье о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ.