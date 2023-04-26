Спецоперация 26 апреля 2023, 02:58 Боец ВСУ заплакал, рассказывая британцам о гибели молодых сослуживцев РИА «Новости»

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Военнослужащий украинской армии рассказал, как погибают в боях молодые бойцы. В интервью британскому изданию The Telegraph он признался, что не сможет сдержать слез, когда думает, сколько молодых ребят не увидят жизни. Видео, снятое иностранными журналистами, опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Украинский военный отметил, что бывают минуты, когда он плачет украдкой на поле боя.

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«Молодые пацаны погибают. Они жизни не знали. Мне тяжело это видеть. Бывает, плачу украдкой… я не понимаю, ради чего этот конфликт», — признался солдат ВСУ.

При разговоре боец неоднократно прерывался и отворачивался, чтобы не показывать свои слезы.

Украинская армия несет огромные потери, пытаясь отстоять Артемовск. Ситуацию в городе сейчас называют не иначе, как «мясорубка».

Ранее сообщалось, что во Франции задержали двух наемников, казнивших российских военных. Им грозит наказание за перевозку оружия.